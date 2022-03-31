Кривава енергія: українські енергокомпанії створили сайт про бізнес, що фінансує РФ
Українські енергокомпанії створили проєкт Stop Bloody Energy, яким закликають світ припинити співпрацю з Росією – на ньому зібрані компанії, які продовжують фінансувати агресора.
Про це повідомили пресслужби компаній, які запустили проєкт: ДТЕК, Нафтогазу та Укренерго.
В рамках проєкту, назва якого перекладається як Зупинити криваву енергетику, Україна закликає західні компанії припинити співпрацю з Росією у паливно-енергетичній сфері.
"Кожний долар сплачений за російські енергоносії — це долар відданий прямо вбивці в руки. Більше не може бути жодних вагань з приводу того вести комерційну діяльність з російськими енергетичними компаніями чи ні", – йдеться в заяві Stop Bloody Energy.
На сайті зібрана інформація про газові, вугільні, нафтосервісні та машинобудівельні компанії, які продовжують співпрацю з росією. Метою є показати великі світові компанії, які попри напад Росії на Україну продовжують вести бізнес в РФ, та фактично заробляють на крові.
"Єдиний спосіб зупинити цю війну – позбавити країну-агресора коштів на її продовження", – йдеться в заяві на сайті.
Нагадуємо:
Державні компанії "Нафтогаз" та "Укренерго" разом із енергетичним холдингом "ДТЕК" Ріната Ахметова закликали західні компанії зупинити будь-яку співпрацю з РФ у паливно-енергетичній сфері.
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