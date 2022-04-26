Фінський виробник продуктів Valio продає бізнес у РФ російській компанії

Фінський виробник молочної продукції Valio продає свій російський підрозділ російській групі компаній "Велком" - покупець отримує права на бренд Viola та завод з випуску плавлених і напівтвердих сирів у Московській області.

Про це йдеться у заяві Valio.

Суму угоди не розголошують.

"Поява нового власника дозволить продовжити виробництво та продаж продукції під брендом Viola, одним із найвідоміших брендів на продуктовому ринку Росії, а також зберегти локальний асортимент.

Крім цього, у рамках стандартної практики злиття та поглинання ГК Велком отримує право виробляти та продавати продукцію під брендами, що не увійшли до угоди, протягом перехідного періоду, який може тривати до кінця року.

За фактом угоди ГК Велком набуває 100% частки власності російського бізнесу, включаючи виробничий майданчик компанії у с. Єршово Одинцовського району Московської області та інші активи, а також права на бренд Viola. Після зміни структури власності усі співробітники продовжать роботу у компанії. Сторони домовилися про нерозголошення умов та вартості угоди", - заявили в компанії.

Велком" - російська м'ясопромислова компанія, що випускає м'ясну продукцію під однойменною торговою маркою на власному м'ясокомбінаті в селі Павлівська Слобода Істринського району Московської області РФ.

Нагадаємо:

Фінські виробники продуктів харчування Valio та Paulig ідуть з російського ринку через війну в Україні.

Повідомлялось, що Valio, який оголосив про вихід з РФ, шукає покупців на свої активи.

Економічна правда