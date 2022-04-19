Фінський виробник продуктів Valio шукає покупців на активи у РФ: уже є претендент

Фінський виробник молочної продукції Valio, який оголосив про вихід з РФ, шукає покупців на свої активи, один із можливих претендентів - група "Русагро" екссенатора Вадима Мошковича.

Про це пише "Комерсант" з посиланням на джерела в інвестиційних колах.

"Про те, що така угода розглядається, також чули інший консультант з M&A та співрозмовник газети у великому агрохолдингу. За словами одного з джерел, "Русагро" навряд чи виступає єдиним інтересантом", - йдеться у статті.

У "Русагро" та Valio коментарі не надали.

Valio заявила про вихід з російського ринку 7 березня у зв'язку з військовою операцією РФ в Україні.

Компанія керує заводом у Єршово Московської області потужністю 15 тис тонн продукції на рік. Завод спеціалізується на випуску плавленого сиру під брендами Oltermanni та Viola, а також на нарізці та фасуванні жовтих сирів.

Решта асортименту випускається на сторонніх майданчиках за контрактом.

"Русагро" - один з найбільших російських виробників цукру, м'яса та олійно-жирової продукції.

Основний власник "Русагро" екс-сенатор Вадим Мошкович у березні потрапив під санкції ЄС у зв’язку з війною в Україні. Після цього підконтрольна йому кіпрська Granada Capital CY Ltd знизила частку в "Русагро" до 49%, передавши 7,22% Юрію Журавльову.

Сам Вадим Мошкович вийшов із ради директорів групи, головою ради став акціонер "Русагро" Максим Басов, який очолював групу у 2009-2021 роках.

"Як зазначає керівник практики санкційного права та комплаєнсу Pen & Paper Сергій Гландін, якщо Valio переконається, що покупець не перебуває у власності або під контролем пана Мошковича, угода з високою ймовірністю може відбутися.

За словами джерела, що знає про умови угоди, крім виробничого майданчика до неї також мають входити права на використання бренду Viola, але без зв'язки з Valio", - пише газета.

Нагадаємо:

Фінські виробники продуктів харчування Valio та Paulig ідуть з російського ринку через війну в Україні.

Економічна правда