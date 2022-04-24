Попри санкції: російський "Алмаз-Антей" продовжує купувати обладнання з ЄС

32cars.ru

Компанії зі складу концерну російського воєнно-промислового комплексу "Алмаз-антей" проводять тендери на продукцію іноземних виробників.

Про це йдеться в статті Економічної правди.

Російський концерн "Алмаз-антей" виробляє зенітно-ракетне та радіолокаційне обладнання для російської армії, зокрема сумнозвісні "буки" C300, C400, C500, і так само перебуває під санкціями з 2014 року. Європейцям з ним заборонено торгувати прямо та опосередковано, навіть через дилерів.

Проте підприємства зі складу цього концерну проводять тендери на продукцію іноземних виробників. Ймовірно, спочатку товар поставляють "мирним" російським компаніям, через яких він уже потрапляє до військових.

"Алмаз-антей" закривав тендери на обладнання швейцарської Blaser Swisslube, американських Nvidia та Indium, німецьких Zoller, Walter, Techlube GmbH, британської GARANT, і жодні санкції цьому не завадили", – йдеться у статті.

Експорт товарів подвійного призначення в РФ доволі масштабний. Видання Welt am Sonntag пише, що у 2020 році лише Німеччина видала 673 експортні ліцензії в Росію на 366 млн євро.

Окремі компанії постачали товари для військових потреб навіть без отримання спеціальних ліцензій. Наприклад, німецька Bosch переконувала, що продає автомобільне обладнання виключно для мирних цілей, а її аппаратуру знаходили на захоплених українською армією російських БМП.

Нагадуємо:

Команда українського бізнесмена Дмитра Дубілета виклала публічний список іноземних компаній, чия продукція засвітилася в тендерах компаній, пов'язаних з концерном російського воєнно-промислового комплексу "Алмаз-антей".

Російський "Липецький механічний завод" допомагає російському оборонному концерну "Калашніков" обходити санкції ЄС та співпрацювати з іноземними компаніями.

ЄС підготував внутрішній звіт про те, як виробники продукції воєнного та подвійного призначення, що потребують урядового експортного узгодження, продовжували експорт до Росії в обхід існуючих санкцій.

Детальніше читайте у статті: Діряве ембарго. Як Росія обходить санкції на імпорт зброї

Економічна правда