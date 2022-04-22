Липецький завод допомагає підсанкційному "Калашнікову" обходити санкції

Знищений ЗСУ російський танк getty images

Російський "Липецький механічний завод" (ЛМЗ) допомагає російському оборонному концерну "Калашніков" обходити санкції ЄС та співпрацювати з іноземними компаніями.

Про це йдеться у статті ЕП.

"ЛПЗ", який після анексії Росією українського Криму не потрапив під західні санкції, виробляє тягачі для зенітно-ракетної системи С-300. Через це він міг вільно вести перемовини з іноземними компаніями, що використовував для того, аби допомогти "Калашнікову" обійти санкції.

З листувань топ-менеджерів заводу, які стали публічними після зламу ЛМЗ хакерським угрупованням Anonymous, стало відомо, що представники російської компанії вели перемовини з іноземцями та відправляли листування менеджерам концерну "Калашников", який знаходиться під санкціями ЄС.

Формально ЛМЗ не має відношення до АТ "Концерн "Калашников", або його материнської компанії "Ростех". Але переписка засвідчила, що менеджмент ЛМЗ допомагав "Калашникову" в пошуку лінії для виробництва патронів і домовився з бельгійським виробником New Lachaussée, керівництво якої надіслало офіційну комерційну пропозицію росіянам.

Співпрацю за такою схемою пропонували також Atech (Туреччина), Invernizzi Presse (Італія), MANURHIN K`MX (Франція), New Lachaussée s.a. (Бельгія) та Vasini (Італія), але на більшість компаній не відповіли чи припинили комунікацію.

Втім 3 грудня 2021 року ЛМЗ написав представник New Lachaussee s.a. Ігор Пожівіл, чиї контакти були переадресовані концерну "Калашников". В результаті переписки New Lachaussée s.a. спрямовує конфіденційну комерційну пропозицію на лінію з виробництва патронів. Пропозиція адресована уже "Тульському оружєйному заводу" та підписана бельгійськими директорами.

"Тульський оружєйний завод" також опосередковано входить до складу російської державної компанії "Ростех", як зрештою і концерн "Калашников".

Попри заборони, РФ оснащувала свої танки, літаки і кораблі обладнанням з країн Євросоюзу та США. Як це допустили читайте у статті ЕП: Діряве ембарго. Як Росія обходить санкції на імпорт зброї