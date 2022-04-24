Американська Air Lease спише 27 літаків, які лишились у РФ, на 800 мільйонів доларів

Американська лізингова компанія Air Lease Corporation спише вартість 27 літаків, що залишилися у Росії після введення санкцій, на суму близько 802 млн дол.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву компанії.

"Малоймовірно, що компанія поверне у власність літаки, які не повернуті і які залишаються в Росії", - йдеться в заяві Air Lease.

Списання, яке включає 21 літак, що належить компанії, і шість літаків у керованому парку Air Lease, буде відображено у звіті про прибутки за перший квартал, запланованому на 5 травня.

Air Lease заявила, що не очікує, що списання призведе до суттєвих майбутніх грошових витрат, і що розглядає страхові претензії для відшкодування збитків, пов'язаних із літаками.

Наразі міжнародні лізингодавці домагаються повернення з Росії більш ніж 400 літаків вартістю майже $10 млрд, пише Reuters.

Нагадаємо:

28 березня закінчився термін для російських авіакомпаній, які мали повернути понад 400 орендованих літаків на суму майже 10 мільярдів доларів. Російські авіакомпанії проігнорували санкції та не повернули іноземні літаки.

Згідно з наказом президента Росії Володимира Путіна, авіакомпанії тимчасово зможуть платити за купівлю, оренду та лізинг літаків компаніям із "недружніх держав" у рублях.

Економічна правда