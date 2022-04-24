Американська Air Lease спише 27 літаків, які лишились у РФ, на 800 мільйонів доларів
Американська лізингова компанія Air Lease Corporation спише вартість 27 літаків, що залишилися у Росії після введення санкцій, на суму близько 802 млн дол.
Про це пише Reuters із посиланням на заяву компанії.
"Малоймовірно, що компанія поверне у власність літаки, які не повернуті і які залишаються в Росії", - йдеться в заяві Air Lease.
Списання, яке включає 21 літак, що належить компанії, і шість літаків у керованому парку Air Lease, буде відображено у звіті про прибутки за перший квартал, запланованому на 5 травня.
Air Lease заявила, що не очікує, що списання призведе до суттєвих майбутніх грошових витрат, і що розглядає страхові претензії для відшкодування збитків, пов'язаних із літаками.
Наразі міжнародні лізингодавці домагаються повернення з Росії більш ніж 400 літаків вартістю майже $10 млрд, пише Reuters.
Нагадаємо:
28 березня закінчився термін для російських авіакомпаній, які мали повернути понад 400 орендованих літаків на суму майже 10 мільярдів доларів. Російські авіакомпанії проігнорували санкції та не повернули іноземні літаки.
Згідно з наказом президента Росії Володимира Путіна, авіакомпанії тимчасово зможуть платити за купівлю, оренду та лізинг літаків компаніям із "недружніх держав" у рублях.
Економічна правда
"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"