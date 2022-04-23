У сервісах Приватбанку знову тимчасові перебої
Робота сервісів Приватбанку знову припинилася з 18 до 19 години, це необхідно в ході відновлення стабільної роботи.
Про це повідомила пресслужба фінустанови.
"23 квітня з 18:00 до 19:00 наші клієнти можуть знову зіткнутися з тимчасовими затримками в роботі Приват24, сервісів банку, мережі банкоматів та оплати картками покупок через торгові термінали", – зазначили у банку.
Така технічна пауза, пояснює Приват, необхідна для найшвидшого відновлення стабільної роботи.
Нагадуємо:
ПриватБанк відновлює стабільну роботі всіх сервісів банку, Приват24, мережі банкоматів та оплати картками покупок через торгові термінали.
Раніше банк повідомив про аварію з каналами зв'язку, через що клієнти зіткнулися з тимчасовими затримками в роботі сервісів банку, мережі банкоматів та оплати картками покупок через торгові термінали.
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