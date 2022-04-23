У сервісах Приватбанку знову тимчасові перебої

Робота сервісів Приватбанку знову припинилася з 18 до 19 години, це необхідно в ході відновлення стабільної роботи.

Про це повідомила пресслужба фінустанови.

"23 квітня з 18:00 до 19:00 наші клієнти можуть знову зіткнутися з тимчасовими затримками в роботі Приват24, сервісів банку, мережі банкоматів та оплати картками покупок через торгові термінали", – зазначили у банку.

Така технічна пауза, пояснює Приват, необхідна для найшвидшого відновлення стабільної роботи.

Нагадуємо:

ПриватБанк відновлює стабільну роботі всіх сервісів банку, Приват24, мережі банкоматів та оплати картками покупок через торгові термінали.

Раніше банк повідомив про аварію з каналами зв'язку, через що клієнти зіткнулися з тимчасовими затримками в роботі сервісів банку, мережі банкоматів та оплати картками покупок через торгові термінали.