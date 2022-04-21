США заблокує свої порти для російських суден – Байден

Сполучені Штати заборонять російським кораблям заходити в американські порти аналогічно з рішенням ЄС.

Про це президент США Джо Байден заявив у ході брифінгу у четвер.

"США заборонить пов'язані з РФ судна, вслід за аналогічним кроком у ЄС. Це означає, що жоден корабль під російським прапором чи у власності російських громадян чи компаній не зможуть пришвартуватися в американських портах чи на узберіжжі", – заявив Байден.







