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США заблокує свої порти для російських суден – Байден

Четвер, 21 квітня 2022, 17:22 - Дана Гордійчук

Сполучені Штати заборонять російським кораблям заходити в американські порти аналогічно з рішенням ЄС.

Про це президент США Джо Байден заявив у ході брифінгу у четвер.

"США заборонить пов'язані з РФ судна, вслід за аналогічним кроком у ЄС. Це означає, що жоден корабль під російським прапором чи у власності російських громадян чи компаній не зможуть пришвартуватися в американських портах чи на узберіжжі", – заявив Байден.




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порти США
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Економічна правда
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