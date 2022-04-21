Carlsberg від виходу з РФ втратить понад мільярд доларів, на це потрібен рік

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Данський пивний гігант Carlsberg спише 1,4 млрд дол через продаж бізнесу в Росії, цей процес займе до року.

Про це повідомляє Financial Times.

Данська група володіє у Росії пивним брендом "Балтика" і має найбільші максимальні ризики серед усіх міжнародних пивоварень. На російський ринок приходить 9% загального доходу компанії, вона забезпечує робочими місцями 8400 співробітників на восьми заводах в РФ.

"Війна серйозно впливає на нашу діяльність в Україні, де нашим першим пріоритетом залишається безпека та добробут наших співробітників", – додали у компанії.

Нагадуємо:

Данська Carlsberg Group, яка у березні оголосила про вихід із РФ, може продати пивоварну компанію "Балтика" підконтрольній турецькій Anadolu Efes AB InBev Efes, яка не йде з російського ринку.

Група Carlsberg заявила про повний вихід з Росії після тимчасового припинення діяльності на території держави-терориста.