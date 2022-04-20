Виробник тютюнової продукції Imperial Brands передав бізнес у РФ неназваним російським інвесторам

Британська тютюнова компанія Imperial Brands (раніше - Imperial Tobacco Group, бренди Winston, West, Davidoff) передала бізнес у РФ російським інвесторам. Новий власник та сума угоди не розголошуються.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Сьогодні Imperial Brands оголошує про передачу свого російського бізнесу інвесторам, які базуються в Росії, за умови завершення реєстрації угоди в місцевих органах влади, яка, як очікується, відбудеться найближчим часом.

Ця транзакція узгоджується з нашим раніше оголошеним наміром позбутися всіх наших активів при їх безперервній роботі, щоб забезпечити найкращий результат для наших 1000 російських колег.

Діяльність Imperial включає продаж і маркетинг, а також фабрику у Волгограді", - йдеться у заяві.

"Ми продовжуємо підтримувати наших українських колег та їхні сім’ї, в тому числі транспортом та житлом, щоб вони могли залишити райони, які найбільше постраждали від війни, та надаємо допомогу в переселенні тим, хто залишив Україну", - додали в Imperial Brands.

У компанії зазначили, що у 21 фінансовому році Росія та Україна становили загалом близько 2% чистого доходу та 0,5% скоригованого операційного прибутку.

"Крім того, ми оцінюємо безготівкове списання близько 225 мільйонів фунтів стерлінгів для цієї транзакції, що, як ми очікуємо, буде розглядатися як стаття коригування", - резюмували в компанії.

Нагадаємо:

9 березня британська компанія Imperial Tobacco першою серед великих тютюнових компаній заявила про призупинення всіх продажів та виробництва в Росії.

Чотири транснаціональні тютюнові компанії – Japan Tobacco International, Philip Morris International, British American Tobacco, Imperial Tobacco – мають близько 12,5 тис працівників у Росії.

Після цього британська тютюнова компанія Imperial Tobacco заявила, що передає свої активи та операції на російському ринку місцевій юрособі.

Економічна правда