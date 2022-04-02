Журналіст: окупанти в Маріуполі руйнують меткомбінат ім. Ілліча
Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча, який належить Метінвесту Ріната Ахметова, зазнав руйнувань внаслідок дій російських окупантів.
Про це повідомив у соцмережах журналіст Денис Казанський.
"Схоже, обидва металургійні заводи Маріуполя будуть знищені", додав він.
До повномасштабного вторгнення РФ це було одне з найбільших підприємств України з повним металургійним циклом. Комбінат спеціалізувався на виробництві агломерату, вапна, чавуну та чавунних виробів, сталевих зливків, катаної та литої заготовки. А сам він був заснований у 1897 році.
Нагадуємо:
Раніше заступник міського голови Маріуполя Сергій Орлов заявив, що жоден місцевий завод не працює, а завод групи Метінвест "Азовсталь" розбомблений.
Генеральний директор Азовсталі Енвер Цкітішвілі заявив, що говорити про те, що комбінат зупинено назавжди, ще зарано.
Український мільярдер Рінат Ахметов заявив, що його металургійні підприємства у Маріуполі не працюватимуть під російською окупацією.
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