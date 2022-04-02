Журналіст: окупанти в Маріуполі руйнують меткомбінат ім. Ілліча

Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча, який належить Метінвесту Ріната Ахметова, зазнав руйнувань внаслідок дій російських окупантів.

Про це повідомив у соцмережах журналіст Денис Казанський.

"Схоже, обидва металургійні заводи Маріуполя будуть знищені", додав він.

До повномасштабного вторгнення РФ це було одне з найбільших підприємств України з повним металургійним циклом. Комбінат спеціалізувався на виробництві агломерату, вапна, чавуну та чавунних виробів, сталевих зливків, катаної та литої заготовки. А сам він був заснований у 1897 році.

Нагадуємо:

Раніше заступник міського голови Маріуполя Сергій Орлов заявив, що жоден місцевий завод не працює, а завод групи Метінвест "Азовсталь" розбомблений.

Генеральний директор Азовсталі Енвер Цкітішвілі заявив, що говорити про те, що комбінат зупинено назавжди, ще зарано.

Український мільярдер Рінат Ахметов заявив, що його металургійні підприємства у Маріуполі не працюватимуть під російською окупацією.