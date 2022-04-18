Переселенцям виділили перші 600 мільйонів на щомісячні виплати у 2 тисячі

ua.depositphotos.com

Уряд спрямував перші 600 млн грн на виплату щомісячної допомоги для вимушених переселенців у розмірі 2 тис. грн дорослому і 3 тис. грн дитині або особі з інвалідністю.

Про це у своєму зверненні повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Уряд визначив, що на таку допомогу мають право громадяни, що зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи, українці, які евакуюються з районів бойових дій та ті, хто проживає у деокупованих населених пунктах.

Окрім виплат від держави, нагадав Шмигаль, найбільш постраждалі та незахищені українці зможуть отримати виплати від міжнародних гуманітарних організацій – ООН та ЮНІСЕФ. Таку допомогу у 2200 грн, яка виплачуватиметься протягом трьох місяців, найбільш незахищені групи населення зможуть отримати через "Дію".

Спільна програма охопить 700 тисяч українців, а наразі уряд працює на технічною реалізацією рішення.

Також на рівні Кабміну було зафіксовано, що українцям, які опинились у тимчасовій окупації чи оточенні, повністю продовжується нарахування і виплати всіх належних соціальних виплат: пенсій, соціальних допомог, пільг та субсидій.

Нагадуємо:

Держава виплачуватиме переселеним в Україні громадянам мінімальну щомісячну підтримку у 2 тисячі гривень.