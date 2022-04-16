У Антонові розповіли, як та коли будуть відбудовувати "Мрію"

У Антонові заявили, що відновлення "Мрії" — надважливе завдання, але щодо термінів, наразі говорити передчасно.

Про це йдеться у соцмережах концерну.

Там заявили, що деякі основні агрегати для планера літака є в наявності. "Проте нова "Мрія" має відповідати сучасним та перспективним нормам льотної придатності, а також бути обладнано відповідно до переліку завдань, які вона буде виконувати", - повідомили в Антонов.

На їхню думку це вимагатиме проведення великого обсягу розрахунково-конструкторських робіт, обрання та закупівлі відповідних комплектуючих, проведення програми випробувань та ін.

Обсяг фінансування та можливість використання компонентів Ан-225, який піддався руйнуванням, буде визначатися спеціальною комісією. Джерела фінансування також визначатимуться державою. Ті кошти, які вже надійшли до фонду, будуть використані винятково для реалізації проєкту з відбудови "Мрії".

"Щодо термінів, наразі говорити про них передчасно, адже програма має бути ретельно опрацьована", - резюмували у компанії.

Нагадуємо:

Державне підприємство "Антонов" пропонує започаткувати Міжнародний фонд відродження транспортного літака Ан-225 "Мрія".

Російські окупанти знищили флагман української авіації - літак Ан-225 "Мрія".