Один з найбільших банків США Citigroup почав скорочувати роботу в РФ ще до вторгнення

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Американський банк із найбільшими ризиками в Росії Citigroup Inc. почав скорочувати свої операції в Росії за кілька тижнів до того, як Росія розгорнула повномасштабний наступ на Україну.

Про це повідомляє Bloomberg.

Банк місяцями слідкував за повідомленнями про можливу ескалацією Росією війни, яку з 2014 року вона веде проти України, і у січні вже був готовий до дій.

Так, за перші три місяці року компанія скоротила свої максимальні можливі втрати в Росії на 2 млрд доларів, зокрема – позбулася деривативів на 300 млн дол, пов’язаних з РФ. Про збитки від цих цій Citigroup не повідомив. Тепер загальні ризики банку в РФ становлять 7,8 млрд доларів, але цифра продовжить скорочуватися.

Крім того, банк не відмовляється від пошуку потенційних покупців для свого російського бізнесу, і шукає, кому можна продати активи. Наразі банк продовжує платити зарплату 3 тисячам працівників в РФ.

Також Citigroup створила резерви у 1,9 млрд дол під російські кредити та для позичальників, які можуть потрапити під вплив санкцій. Через це прибуток за перший квартал впав на 46%.

Нагадуємо:

Західні банки з найбільшими активами в РФ, які управляють 57,2 млрд дол у Росії, розглядають шляхи обережного виходу з країни-агресора.

Citigroup заявила, що згорне роботу за кількома напрямками та не залучатиме нових клієнтів, але працювати продовжить.