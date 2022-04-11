Маск вирішив не входити до ради директорів Twitter

Мільярдер Ілон Маск, який нещодавно придбав понад 9% акцій Twitter, вирішив не входити до ради директорів Twitter.

Про це повідомив генеральний директор соцмережі Параг Агравал.

"Ілон вирішив не входити до нашої ради директорів", - написав він у своєму Twitter.

За його словами, Маск залишиться найбільшим акціонером Twitter, а компанія, як і раніше, буде відкрита для його пропозицій.

"Ми [рада директорів Twitter] вважали, що найкращий шлях уперед - це мати Ілона як довірену особу компанії, де вона, як і всі члени ради директорів, діятиме на користь компанії та всіх наших акціонерів", - додав Агравал.

"Призначення Ілона до ради мало набути офіційної чинності 9 квітня, але того самого ранку Ілон повідомив, що більше не буде входити до ради", - зазначив CEO Twitter.

"Я вважаю, що це на краще. Ми завжди цінуємо внесок наших акціонерів, незалежно від того, входять вони до нашої ради чи ні. Ілон є нашим найбільшим акціонером, і ми залишатимемося відкритими для його пропозицій", - додав топменеджер.

Речник Twitter підтвердив, що Маск вирішив не приєднуватися до правління Twitter, і послався на заяву Агравала.

Нагадаємо:

Мільярдер Ілон Маск став одним із найбільших акціонерів Twitter - бізнесменові тепер належить близько 73,4 млн звичайних акцій Twitter або частка в 9,2%.

Вартість пакету акцій Маска становить 2,89 млрд дол, підрахував CNBC, базуючись на ціні закриття у п'ятницю, 1 квітня.

Повідомлялось. що Маск, який нещодавно став власником 9,2% акцій Twitter, увійде до ради директорів Twitter.

Економічна правда