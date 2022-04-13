Нацбанк знову профінансував бюджет на 20 мільярдів військовими облігаціями 

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Національний банк 12 квітня здійснив другий викуп військових облігацій на суму 20 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

НБУ наголосив, що фінансуватиме лише критичні видатки уряду в обмежених обсягах та в прозорий спосіб, аби мінімізувати ризики розбалансування інфляційних очікувань, високої інфляції та порушення макрофінансової стабільності.

При цьому підтримка бюджету з боку НБУ, не є основним джерелом фінансування видатків уряду. Попри військові дії, українські підприємства поступово відновлюють свою діяльність та продовжують сплачувати податки, а громадяни – перераховують значні суми на підтримку армії. Україна також отримує фінансову, військову та гуманітарну підтримку від міжнародних партнерів.

Зазначається, що НБУ повідомлятиме про зміни військових ОВДП у портфелі не пізніше п’ятого дня кожного місяця.

Із нормалізацією роботи економіки та фінансової системи регулятор у мінімально достатні строки відновить традиційний формат інфляційного таргетування з плаваючим обмінним курсом і забороною фінансування державного бюджету.

Нагадуємо:

Національний банк 8 березня викупив військові облігації уряду на суму 20 млрд грн.

На аукціоні з продажу військових облігацій 12 квітня Мінфін залучив до держбюджету 6 170 млн грн.