Нацбанк знову профінансував бюджет на 20 мільярдів військовими облігаціями
Національний банк 12 квітня здійснив другий викуп військових облігацій на суму 20 млрд грн.
Про це повідомила пресслужба регулятора.
НБУ наголосив, що фінансуватиме лише критичні видатки уряду в обмежених обсягах та в прозорий спосіб, аби мінімізувати ризики розбалансування інфляційних очікувань, високої інфляції та порушення макрофінансової стабільності.
При цьому підтримка бюджету з боку НБУ, не є основним джерелом фінансування видатків уряду. Попри військові дії, українські підприємства поступово відновлюють свою діяльність та продовжують сплачувати податки, а громадяни – перераховують значні суми на підтримку армії. Україна також отримує фінансову, військову та гуманітарну підтримку від міжнародних партнерів.
Зазначається, що НБУ повідомлятиме про зміни військових ОВДП у портфелі не пізніше п’ятого дня кожного місяця.
Із нормалізацією роботи економіки та фінансової системи регулятор у мінімально достатні строки відновить традиційний формат інфляційного таргетування з плаваючим обмінним курсом і забороною фінансування державного бюджету.
Нагадуємо:
Національний банк 8 березня викупив військові облігації уряду на суму 20 млрд грн.
На аукціоні з продажу військових облігацій 12 квітня Мінфін залучив до держбюджету 6 170 млн грн.
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