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Україна закінчила опалювальний сезон: скільки газу в сховищах

Вівторок, 12 квітня 2022, 23:43 - Дана Гордійчук

Україна успішно пройшла опалювальний сезон і вже розпочинає підготовку до наступного.

Про це у своєму зверненні повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Прем’єр зазначив, що за підсумками опалювального сезону Україна має 9 млрд кубів газу у сховищах, а також 1 млн тонн вугілля на складах. 

"Починаємо підготовку до наступного опалювального сезону", – додав він.

Як раніше повідомлялося, Україна з початку 2022 року імпортувала майже 500 мільйонів кубічних метрів газу.

Нагадуємо:

НАК "Нафтогаз" з лютого розпочав імпорт газу. Для проходження наступного опалювального сезону Україні доведеться імпортувати газу на близько 7 млрд доларів. 

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