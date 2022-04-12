Україна закінчила опалювальний сезон: скільки газу в сховищах

Україна успішно пройшла опалювальний сезон і вже розпочинає підготовку до наступного.

Про це у своєму зверненні повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Прем’єр зазначив, що за підсумками опалювального сезону Україна має 9 млрд кубів газу у сховищах, а також 1 млн тонн вугілля на складах.

"Починаємо підготовку до наступного опалювального сезону", – додав він.

Як раніше повідомлялося, Україна з початку 2022 року імпортувала майже 500 мільйонів кубічних метрів газу.

Нагадуємо:

НАК "Нафтогаз" з лютого розпочав імпорт газу. Для проходження наступного опалювального сезону Україні доведеться імпортувати газу на близько 7 млрд доларів.