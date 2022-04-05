Маск увійде до ради директорів Twitter

Мільярдер Ілон Маск, який нещодавно став власником 9,2% акцій Twitter, увійде до ради директорів Twitter.

Про це оголосив у Twitter гендиректор компанії Параг Агравал.

"Я радий повідомити, що ми призначаємо Ілона Маска до нашої ради директорів! З розмов з Ілоном останніми тижнями стало ясно, що він принесе велику користь нашому правлінню", — написав Агравал в Twitter.

У повідомленні Twitter, опублікованому на сайті Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC), сказано, що термін повноважень Маска як однога з членів ради директорів спливає у 2024 році з можливістю продовження.

Нагадаємо:

Мільярдер Ілон Маск став одним із найбільших акціонерів Twitter - бізнесменові тепер належить близько 73,4 млн звичайних акцій Twitter або частка в 9,2%.

Вартість пакету акцій Маска становить 2,89 млрд дол, підрахував CNBC, базуючись на ціні закриття у п'ятницю, 1 квітня.

Економічна правда