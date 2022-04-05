Всі розділи
Укр / Рус

Маск увійде до ради директорів Twitter

Вівторок, 5 квітня 2022, 16:58 - Олексій Павлиш

Мільярдер Ілон Маск, який нещодавно став власником 9,2% акцій Twitter, увійде до ради директорів Twitter.

Про це оголосив у Twitter гендиректор компанії Параг Агравал.

"Я радий повідомити, що ми призначаємо Ілона Маска до нашої ради директорів! З розмов з Ілоном останніми тижнями стало ясно, що він принесе велику користь нашому правлінню", — написав Агравал в Twitter.

У повідомленні Twitter, опублікованому на сайті Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC), сказано, що термін повноважень Маска як однога з членів ради директорів спливає у 2024 році з можливістю продовження.

Нагадаємо:

Мільярдер Ілон Маск став одним із найбільших акціонерів Twitter - бізнесменові тепер належить близько 73,4 млн звичайних акцій Twitter або частка в 9,2%.

Вартість пакету акцій Маска становить 2,89 млрд дол, підрахував CNBC, базуючись на ціні закриття у п'ятницю, 1 квітня.

Економічна правда

"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Twitter Маск
Матеріали за темою
Маск став одним із найбільших акціонерів Twitter 4 квітня 2022, 16:53
Twitter збирає кошти для України – подвоїть внески співробітників 26 лютого 2022, 08:00
Глава Twitter йде у відпустку по догляду за дитиною 18 лютого 2022, 14:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті