Маск увійде до ради директорів Twitter
Мільярдер Ілон Маск, який нещодавно став власником 9,2% акцій Twitter, увійде до ради директорів Twitter.
Про це оголосив у Twitter гендиректор компанії Параг Агравал.
"Я радий повідомити, що ми призначаємо Ілона Маска до нашої ради директорів! З розмов з Ілоном останніми тижнями стало ясно, що він принесе велику користь нашому правлінню", — написав Агравал в Twitter.
У повідомленні Twitter, опублікованому на сайті Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC), сказано, що термін повноважень Маска як однога з членів ради директорів спливає у 2024 році з можливістю продовження.
Нагадаємо:
Мільярдер Ілон Маск став одним із найбільших акціонерів Twitter - бізнесменові тепер належить близько 73,4 млн звичайних акцій Twitter або частка в 9,2%.
Вартість пакету акцій Маска становить 2,89 млрд дол, підрахував CNBC, базуючись на ціні закриття у п'ятницю, 1 квітня.
Економічна правда
"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"