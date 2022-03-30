Уряд готується знову скорочувати витрати бюджету заради армії

В умовах воєнного стану уряд готується до чергової хвилі скорочення видатків для консолідації коштів на потреби армії.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в інтерв’ю ЕП.

Він зауважив, що, відповідно до Бюджетного кодексу, уряд має право самостійно скорочувати, перерозподіляти видатки та спрямовувати їх у резервний фонд. До останнього спрямовуються кошти, призначені для забезпечення невідкладних витрат.

"Ми скоротили всі капітальні видатки, спрямувавши їх у резервний фонд. Крім того, ми не фінансуємо капітальні видатки розвитку і в обмеженій кількості – поточні та захищені видатки. Тобто захищені видатки фінансуємо в частині пенсій, зарплат освітян та медиків, енергоносіїв, обслуговування боргу. Воєнний бюджет пріоритетний, там усе фінансується", – розповів Марченко.

Міністр продовжив, що зараз буде чергова хвиля перерозподілу видатків через рішення уряду, але не уточнив, за якими напрямками скорочуватимуть видатків.

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