Завдяки дивідендам податкова перевиконає план на березень

У Податковій службі буде перевиконання попереднього плану зборів за березень, який створювався ще до війни.

Про це Міністр фінансів Сергій Марченко розповів в інтерв'ю LB.ua.

"Це обумовлено тим, що ми змогли прийняти рішення, аби банки, в першу чергу вітчизняні, сплатили дивіденди. Зокрема, ПриватБанк сплатив 28 млрд грн наперед. Хоча мав це зробити в травні-червні", - повідомив він.

Міністр додав, що також до цього списку зараховуються великі корпорації, у першу чергу приватні, які мали змогу зробити авансові платежі в бюджет. Тому податкова вже зібрала більш ніж 70 млрд грн, резюмував міністр.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів зобов'язав низку підприємств держсектору, в тому числі енергетичних, терміново переказати дивіденди за результатами господарської діяльності у 2021 році.