Російський "ВТБ банк" готується до виходу з Європи через санкції

Російський "ВТБ банк", який раніше потрапив у санкційні списки США, ЄС та Британії, готується згорнути європейський бізнес та вийти з ринку.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на співрозмовників, знайомих із ситуацією.

ВТБ має інвестиційно-банківську операцію в Лондоні та роздрібний банк у Німеччині з 160 тис клієнтів. Проте після санкцій та замороження активів західними країнами вирішив, що не може працювати за межами Росії. Крім того, з 12 березня банк відключать від міжнародної платіжної системи Swift.

ВТБ – другий російський банк після Сбєрбанку, який в умовах жорстких санкцій виходить з європейського ринку та повертається в РФ.

"Ми намагаємося зробити це якомога швидше, але операції в Європі набагато складніші, ніж у Великобританії. Ми робимо все можливе, щоб повернути гроші клієнтів", – розповів виданню один із співрозмовників, що бере участь у плануванні виходу банку.

"ВТБ Європа" має понад 4 млрд євро депозитів для переважно німецьких роздрібних клієнтів, яких спокусила пропозиція банку про вищі за ринкові відсотки.

У європейському напрямку банку працюють 230 співробітників у Франкфурті і ще 30 – в Австрії. ВТБ управляє також бізнесом з торгівлі сировиною в кантоні Цуґ (Швейцарія), де працюють 60 осіб.

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Нагадуємо:

Фінансові регулятори у Європі готуються до виходу російської групи ВТБ з ринку. Раніше на нього наклали санкції Британія, ЄС та США.

Євросоюз відключає сім російських банків від системи SWIFT, серед них – "ВТБ банк".

Контрольований російським урядом банк ВТБ, імовірно, міг уникнути санкцій Заходу, змінивши власників своєї кіпрської дочірньої структури в перший день масштабного вторгнення РФ до України.

У четвер президент США Джо Байден оголосив про новий пакет санкцій проти РФ: експортні обмеження, санкції проти ВТБ, а також санкції на експорт високотехнологічної продукції в Росію.