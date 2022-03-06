Російських арбітрів не призначатимуть на матчі турнірів під егідою УЄФА
УЄФА ухвалив рішення не призначати російських арбітрів на матчі турнірів, які проводяться під егідою організації.
Про це повідомляє Українська асоціація футболу в Telegram.
"Раніше ФІФА та УЄФА ухвалили рішення усунути російські клуби та збірні від участі в міжнародних змаганнях", - нагадали в УАФ.
Нагадаємо:
УЄФА скасувала спонсорську угоду з російським "Газпромом" – вона коштує близько 40 млн євро за сезон.
Міжнародна федерація футболу та УЄФА усунули збірні та клуби Росії з футболу від участі у будь-яких змаганнях під своїми егідами.
Виконавчий комітет УЄФА вирішив перенести фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 з Санкт-Петербурга на Стад де Франс у Сен-Дені (околиці Парижа, Франція).
Економічна правда
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