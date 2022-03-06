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Російських арбітрів не призначатимуть на матчі турнірів під егідою УЄФА

Неділя, 6 березня 2022, 09:37

УЄФА ухвалив рішення не призначати російських арбітрів на матчі турнірів, які проводяться під егідою організації.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу в Telegram.

"Раніше ФІФА та УЄФА ухвалили рішення усунути російські клуби та збірні від участі в міжнародних змаганнях", - нагадали в УАФ.

Нагадаємо:

УЄФА скасувала спонсорську угоду з російським "Газпромом" – вона коштує близько 40 млн євро за сезон.

Міжнародна федерація футболу та УЄФА усунули збірні та клуби Росії з футболу від участі у будь-яких змаганнях під своїми егідами.

Виконавчий комітет УЄФА вирішив перенести фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 з Санкт-Петербурга на Стад де Франс у Сен-Дені (околиці Парижа, Франція).

Економічна правда

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УЄФА футбол Росія

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