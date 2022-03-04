Найбільший розробник софту для будівництва і машинобудування Autodesk зупиняє роботу в РФ

Найбільший розробник програмного забезпечення для будівництва й машинобудування Autodesk негайно призупиняє бізнес в РФ та продовжує повністю дотримуватися всіх санкцій, які зараз діють.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Як і більша частина світу, ми шоковані та засмучені кризою, що розгортається в Україні, і найрішучіше засуджуємо несправедливе та нелюдське вторгнення Росії. Наші серця і думки з українським народом. І наша головна турбота полягає в безпеці та добробуті наших співробітників і ширшої спільноти Autodesk – в Україні та в Росії.

Autodesk негайно призупиняє бізнес у Росії та продовжує повністю дотримуватися всіх санкцій, які зараз діють. Ми розглянемо додаткові обмеження для нашого бізнесу в регіоні, якщо санкції розширяться, і в міру розвитку ситуації", - йдеться у повідомленні.

Autodesk Foundation надав фінансову підтримку для допомоги Україні. Кошти підуть до МКЧХ (Міжнародного комітету Червоного Хреста) та УВКБ ООН (Управління у справах біженців).

"Крім того, ми подвоїмо кожну пожертву, яку співробітники Autodesk зроблять протягом березня одній з п’яти організацій, які займаються гуманітарною кризою, що розгортається в Україні та навколо неї: МКЧХ, УВКБ ООН, ЮНІСЕФ, Міжнародний медичний корпус, Nova Ukraine", - додали в компанії.

Раніше корпорація Intel оголосила, що призупиняє всі поставки клієнтам в Росію та Білорусь.

Провідний виробник процесорів для комп'ютерів, ноутбуків та серверів AMD оголосив про припинення поставок до РФ та Білорусі.

Західний бізнес наразі масово розриває зв'язки з РФ. Щодня нові й нові компанії повідомляють про вихід з російського ринку.

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Економічна правда