Німеччина розглядає націоналізацію "дочок" Газпрома та Роснєфті

Міністерство економіки Німеччини розглядає можливість націоналізації підрозділів "Газпрому" і "Роснєфті" в країні через занепокоєння щодо безпеки енергопостачання.

Про це повідомляє німецьке видання Handelsblatt з посиланням на свої джерела в уряді.

Зазначається, що після активації плану надзвичайного стану днем раніше, Німеччина розглядає інші кроки для забезпечення безпеку енергопостачання. Зокрема, топ-посадовці уряду обговорюють експропріацію та націоналізацію німецьких дочірніх компаній російського Газпрому та Роснєфті.

Підставою таких обговорень, у яких також бере участь канцлер Олаф Шольц, є занепокоєння щодо безпеки поставок у Німеччині, як підтвердили Handelsblatt декілька представників уряду. У разі дисбалансу цих компаній, системно важливих для Німеччини, федеральний уряд хоче запобігти масовому погіршенню енергопостачання.

Зазначається, що Gazprom Germania управляє великими газовими сховищами. Роснефть Німеччина, з іншого боку, є ключовим гравцем на ринку бензину, дизельного палива та гасу як оператор нафтопереробного заводу. На німецькому енергетичному ринку обидві компанії зараз неможливо замінити.

Нагадуємо:

Уряд Великої Британії готується тимчасово націоналізувати компанію Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, яка займається роздрібною торгівлею газом у Сполученому Королівстві. Це обійдеться Великій Британії приблизно в 4 млрд фунтів стерлінгів.