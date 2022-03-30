Росія каже, що прийматиме оплату країн ЄС за газ в євро 

Німеччина каже, що Путін погодився отримувати виплати за газ від ЄС у євро, але наразі не зрозуміло, як такий механізм працюватиме.

Про це повідомляє DW з посиланням на заяву уряду Німеччини.

Уряд Німеччини заявив у середу, що отримав запевнення від Росії, що Європі не доведеться платити за поставки російського газу в рублях, а для партнерів з ЄС нічого не зміниться.

Але це не поступка з боку Росії: Путін пояснив, що сума буде зарахована на рахунок в "Газпром банку", який не потрапив під санкції, а потім переказана в рублях до Росії. Таким чином Путін фактично заявив, що європейські компанії можуть продовжувати платити в євро або доларах.

"Шольц не погодився на цю процедуру в розмові, але попросив письмову інформацію, щоб краще зрозуміти процедуру", – йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

Позиція, озвучена раніше країнами Великої Сімки щодо неможливості сплачувати за російський газ в рублях, поширюється на всі країни ЄС.

Президент РФ Владімір Путін доручив уряду "Газпрому" і центробанку країни щомісяця звітувати про переведення газових контрактів з ЄС в рублі.