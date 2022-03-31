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У Дія.City вже більше 150 резидентів: хто долучився

Четвер, 31 березня 2022, 13:25

До податкового простору Дія.City уже долучились 153 резиденти.

Про це повідомляє сервіс "Дія" в Telegram.

"Продовжуємо будувати найбільший ІТ-хаб у Європі. Дедалі більше технологічних компаній долучаються до унікального правового й податкового режиму Дія.City, сьогодні маємо вже 153 резиденти", - йдеться у повідомленні.

За останні 2 тижні до Дія.City долучилися:

  • Luxoft — глобальна компанія, яка створює високотехнологічні рішення для бізнесу.
  • PandaDoc — стартап-єдиноріг, що створює продукт для автоматизації документообігу та відслідковування торгової документації.
  • MEGOGO — міжнародний медіасервіс для перегляду телебачення, кіно, спортивних трансляцій, прослуховування аудіо.
  • Axdraft — SaaS-платформа для автоматизації юридичних документів, яка охоплює весь життєвий цикл контракту.
  • ISSP — міжнародна спеціалізована компанія з кібербезпеки, що з 2008 року надає повний спектр послуг із захисту інформації та інформаційних систем.
  • Netcracker — ключовий гравець на світовому ринку OSS/BSS, цифровізації, віртуалізації та керованих послуг для постачальників телекомунікацій.
  • Snap Inc. — міжнародна компанія-розробник, що створила Snapchat та інші популярні сервіси.

Щоб долучитися до Дія.City, треба подати заявку за посиланням https://diia.gov.ua/services/categories/biznesu/diya-city.

Нагадаємо:

У Мінцифри заявили, що умови правового та податкового простору Дія.City стануть ще простішими для IT-компаній.

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Дія податки компанії IT Мінцифри
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