У Дія.City вже більше 150 резидентів: хто долучився
До податкового простору Дія.City уже долучились 153 резиденти.
Про це повідомляє сервіс "Дія" в Telegram.
"Продовжуємо будувати найбільший ІТ-хаб у Європі. Дедалі більше технологічних компаній долучаються до унікального правового й податкового режиму Дія.City, сьогодні маємо вже 153 резиденти", - йдеться у повідомленні.
За останні 2 тижні до Дія.City долучилися:
- Luxoft — глобальна компанія, яка створює високотехнологічні рішення для бізнесу.
- PandaDoc — стартап-єдиноріг, що створює продукт для автоматизації документообігу та відслідковування торгової документації.
- MEGOGO — міжнародний медіасервіс для перегляду телебачення, кіно, спортивних трансляцій, прослуховування аудіо.
- Axdraft — SaaS-платформа для автоматизації юридичних документів, яка охоплює весь життєвий цикл контракту.
- ISSP — міжнародна спеціалізована компанія з кібербезпеки, що з 2008 року надає повний спектр послуг із захисту інформації та інформаційних систем.
- Netcracker — ключовий гравець на світовому ринку OSS/BSS, цифровізації, віртуалізації та керованих послуг для постачальників телекомунікацій.
- Snap Inc. — міжнародна компанія-розробник, що створила Snapchat та інші популярні сервіси.
Щоб долучитися до Дія.City, треба подати заявку за посиланням https://diia.gov.ua/services/categories/biznesu/diya-city.
Нагадаємо:
У Мінцифри заявили, що умови правового та податкового простору Дія.City стануть ще простішими для IT-компаній.
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Економічна правда
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