S&P обвалило кредитний рейтинг РФ: ризик дефолту дедалі більший

Міжнародне рейтингове агентство S&P обвалило рейтинг Росії з BB+ до відразу CCC – менше як за тиждень від останнього пониження.

Про це повідомляє Reuters, повідомлення на сайті S&P.

"Зниження рейтингу відбулося після введення заходів, які, на нашу думку, можуть істотно підвищити ризик дефолту", - йдеться в повідомленні. Крім того, рейтинг далі переглядатиметься, й S&P визначає ймовірним подальше зниження.

Така теза співпадає з обґрунтуванням, наведеним колегами агентства на міжнародному ринку, Fitch та Moody's, які напередодні також понизили кредитний рейтинг країни-агресора.

Безпосередньо S&P лише у суботу знизило кредитні рейтинги РФ з ВВВ- до BB+, тобто менш як тиждень тому. Проте з урахуванням нових санкцій, зокрема відключення найбільших банків від системи SWIFT, санкцій проти Центрального банку та Міністерства фінансів Росії, блокування валютних резервів тощо, ризик дефолту РФ як емітента цінних паперів швидко зростає.

Зокрема, на цьому зауважило агентство Fitch, яке днем раніше понизило рейтинг Росії з ВВВ до В з негативним прогнозом. "Потужність санкцій, накладених на РФ, підвищують макрофінансові ризики та підривають бажання країни обслуговувати державний борг", – зауважили у середу у Fitch.

Слідом рейтинги агресора занизило агентство Moody’s з Ваа3 до B3 - тобто відразу на шість ступенів.

Нагадаємо:

Міністерство економіки закликало рейтингові агентства максимально знизити кредитні рейтинги росії та білорусі, а також ввести проти агресора максимальне ембарго.

Зниження кредитного рейтингу росії до мінімального можливого спричинить масові вимоги погашення по кредитним зобов’язанням та зробить економіку рф більш вразливою, пояснили у Міністерстві економіки України.