Агентство S&P знизило кредитні рейтинги України та РФ

Міжнародне рейтингове агентство S&P знизило кредитні рейтинги України і РФ.

Як значається на сайті агентства, воно знизило довгостроковий кредитний рейтинг Росії в іноземній валюті з ВВВ- до BB+, України – з B до B-.

S&P послався на вже введені санкції проти Росії та очікування нових.

При цьому рейтинг РФ перебуває в списку під наглядом, що означає можливість подальшого зниження в найближчі 90 днів.

Пояснюючи своє рішення, у S&P заявили, що санкції, що вводяться проти Москви, можуть мати вторинні ефекти, у тому числі удар по довірі в приватному секторі та проблеми з фінансовим супроводом російської зовнішньої торгівлі.

Своєю чергою, контрзаходи Росії на нові санкції можуть зірвати її платежі за зовнішнім боргом.

У міністерстві фінансів Росії заявили, що рішення S&P викликане "геополітичними факторами".

Рейтинг України опустився з "B" до "B-" через вторгнення РФ.

На думку S&P, військова агресія Росії створює ризики для економічного зростання, фінансової стабільності та державних фінансів України.

Як і у випадку з Росією, довгостроковий кредитний рейтинг України розміщено у списку CreditWatch.

Протягом найближчих 90 днів можуть знову знизити рейтинги країни в разі, якщо "численні фактори невизначеності, пов'язані з військовим конфліктом, значно послаблять зовнішню ліквідність України, її фінансову систему чи адміністративні можливості уряду".

Нагадаємо:

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило прогноз довгострокового рейтингу дефолту емітента (РДЕ) України у валюті з B до CCC.

Економічна правда