Агентство S&P знизило кредитні рейтинги України та РФ
Міжнародне рейтингове агентство S&P знизило кредитні рейтинги України і РФ.
Як значається на сайті агентства, воно знизило довгостроковий кредитний рейтинг Росії в іноземній валюті з ВВВ- до BB+, України – з B до B-.
S&P послався на вже введені санкції проти Росії та очікування нових.
При цьому рейтинг РФ перебуває в списку під наглядом, що означає можливість подальшого зниження в найближчі 90 днів.
Пояснюючи своє рішення, у S&P заявили, що санкції, що вводяться проти Москви, можуть мати вторинні ефекти, у тому числі удар по довірі в приватному секторі та проблеми з фінансовим супроводом російської зовнішньої торгівлі.
Своєю чергою, контрзаходи Росії на нові санкції можуть зірвати її платежі за зовнішнім боргом.
У міністерстві фінансів Росії заявили, що рішення S&P викликане "геополітичними факторами".
Рейтинг України опустився з "B" до "B-" через вторгнення РФ.
На думку S&P, військова агресія Росії створює ризики для економічного зростання, фінансової стабільності та державних фінансів України.
Як і у випадку з Росією, довгостроковий кредитний рейтинг України розміщено у списку CreditWatch.
Протягом найближчих 90 днів можуть знову знизити рейтинги країни в разі, якщо "численні фактори невизначеності, пов'язані з військовим конфліктом, значно послаблять зовнішню ліквідність України, її фінансову систему чи адміністративні можливості уряду".
Нагадаємо:
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило прогноз довгострокового рейтингу дефолту емітента (РДЕ) України у валюті з B до CCC.
Економічна правда
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