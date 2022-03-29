Рубль досяг місячного максимуму

Російський рубль зміцнився до більш ніж місячного максимуму на торгах Мосбіржі, подолавши позначку 88 до долара.

Про це пише Reuters.

Агентство зазначає, що на початку торгів рубль виріс на 2% до долара на рівні 88,00, раніше досягнувши 87,40, найвищого рівня з 28 лютого.

Нагадуємо:

7 березня російська валюта досягла свого мінімального значення до долара у розмірі 139 рублів за долар.

Центробанк РФ заборонив продаж валюти в касах банку, а з депозитів можна зняти лише долари і лише обсягом до 10 тисяч.

Країна-агресор на тлі жорстких економічних санкцій почала запроваджувати обмеження на імпорт та експорт продукції.