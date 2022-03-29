Рубль досяг місячного максимуму
Вівторок, 29 березня 2022, 17:00
Російський рубль зміцнився до більш ніж місячного максимуму на торгах Мосбіржі, подолавши позначку 88 до долара.
Про це пише Reuters.
Агентство зазначає, що на початку торгів рубль виріс на 2% до долара на рівні 88,00, раніше досягнувши 87,40, найвищого рівня з 28 лютого.
Нагадуємо:
7 березня російська валюта досягла свого мінімального значення до долара у розмірі 139 рублів за долар.
Центробанк РФ заборонив продаж валюти в касах банку, а з депозитів можна зняти лише долари і лише обсягом до 10 тисяч.
Країна-агресор на тлі жорстких економічних санкцій почала запроваджувати обмеження на імпорт та експорт продукції.
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