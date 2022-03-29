Fitch відкликав рейтинги росбанків
Міжнародне рейтингове агентство Fitch відкликало рейтинги 27 російських банків, афілійованих з ними компаній та їх SPV-компаній.
Про це йдеться у прес-релізі організації.
Так, відкликані рейтинги Сбєрбанку, Газпромбанку, Россільгоспбанку, Альфа-банку, Райффайзенбанку, ітд. На момент відкликання рейтинги банків були на рівні "CC".
Крім того, відкликані рейтинги швейцарських "дочок" Сбєрбанку та Газпромбанку, "Сбєрбанк Лізингу", а також кіпрської холдингової компанії Альфа-банку ABH Financial Limited.
Нагадуємо:
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings більше не публікуватиме дані про суверенний рейтинг Росії.
Згідно з 4-м пакетом санкцій ЄС проти Росії, з 15 квітня починає діяти заборона надання послуг з боку європейських кредитно-рейтингових агенцій для будь-яких російських клієнтів.
Раніше Fitch Ratings анулювало рейтинги всіх російських компаній та їхніх дочірніх структур, які зазнали санкцій ЄС.
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