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Fitch відкликав рейтинги росбанків

Вівторок, 29 березня 2022, 12:03 - Ілля Колдомасов

Міжнародне рейтингове агентство Fitch відкликало рейтинги 27 російських банків, афілійованих з ними компаній та їх SPV-компаній.

Про це йдеться у прес-релізі організації.

Так, відкликані рейтинги Сбєрбанку, Газпромбанку, Россільгоспбанку, Альфа-банку, Райффайзенбанку, ітд. На момент відкликання рейтинги банків були на рівні "CC".

Крім того, відкликані рейтинги швейцарських "дочок" Сбєрбанку та Газпромбанку, "Сбєрбанк Лізингу", а також кіпрської холдингової компанії Альфа-банку ABH Financial Limited.

Нагадуємо:

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings більше не публікуватиме дані про суверенний рейтинг Росії.

Згідно з 4-м пакетом санкцій ЄС проти Росії, з 15 квітня починає діяти заборона надання послуг з боку європейських кредитно-рейтингових агенцій для будь-яких російських клієнтів.

Раніше Fitch Ratings анулювало рейтинги всіх російських компаній та їхніх дочірніх структур, які зазнали санкцій ЄС.

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