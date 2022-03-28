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Fitch відкликав суверенний рейтинг Росії

Понеділок, 28 березня 2022, 15:46 - Ілля Колдомасов

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings більше не публікуватиме дані про суверенний рейтинг Росії.

Про це йдеться у прес-релізі організації.

"Відгук стався з причин, пов'язаних із санкціями", - наголошується в повідомленні.

Нагадуємо:

Згідно з 4-м пакетом санкцій ЄС проти Росії, з 15 квітня починає діяти заборона надання послуг з боку європейських кредитно-рейтингових агенцій для будь-яких російських клієнтів.

Раніше Fitch Ratings анулювало рейтинги всіх російських компаній та їхніх дочірніх структур, які зазнали санкцій ЄС.

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