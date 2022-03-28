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Мінфін оголосив черговий аукціон із продажу військових облігацій: деталі

Понеділок, 28 березня 2022, 16:20

Міністерство фінансів анонсувало на 29 березня черговий аукціон із продажу військових облігацій - залучені кошти підуть на забезпечення проведення пріоритетних видатків держбюджету України в умовах військового стану.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Строк пропонованих ОВДП - 6 місяців та 1,3 роки.

Міністерство оприлюднило список банків-первинних дилерів та лінцензованих брокерів, які допомагають громадянам України інвестувати в військові ОВДП.

Так, інвестувати у військові ОВДП від 1000 грн пропонують наступні банки: Укргазбанк, Укрексімбанк, Альфа-Банк, ПУМБ,  Банк Південний.

А також - ліцензійні брокери: ICU, Універ Капітал, Dragon Capital, БТС Брокер.

При цьому, Ощадбанк встановив мінімальний поріг інвестицій в 50 000 грн. ПриватБанк і Кредобанк - у 100 000 грн.

Таскомбанк - 300 000 грн. А ОТП Банк та Райффайзен Банк - 500 000 грн.

Нагадуємо:

Аукціони з продажу облігацій традиційно відбуваються щовівторка. 

Від четвертого аукціону з продажу військових облігацій уряд залучив 4,8 млрд грн на потреби армії.

На третьому аукціоні з продажу військових облігацій уряд залучив 5,4 млрд грн, у тому числі від розміщення паперів номінованих у доларі.

На другому аукціоні з продажу військових облігацій до бюджету залучили 6,7 млрд грн. На першому – ще 8 млрд грн. Також паперів на суму 20 млрд грн викупив Нацбанк.

Всього планується залучити 400 млрд грн від продажу військових облігацій.

Економічна правда

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