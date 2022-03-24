Європейські лідери відреагували на рішення Путіна приймати оплату за газ у рублях

Прем'єр-міністри країн Європейського Союзу заявляють, що розраховуватися з Російською Федерацією за постачання газу в рублях є неможливим.

Про це повідомляють медіа із посиланням на слова політиків.

Так, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що в договорах на постачання газу йдеться про інші валюти – євро та долари.

"Всюди діють тверді договори, в яких зазначення валюти, в якій відбувається оплата, є частиною контракту. Це те, що має діяти", – заявив канцлер.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що переведення розрахунків за природний газ у рублі вважатиметься порушенням контрактів.

"Це фактично є контрактним порушенням. Контракти вважаються порушеними, якщо ця стаття буде задіяна Росією", – заявив він.

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша заявив, що Євросоюз не платитиме за газ у рублях. Він також зазначив, що навряд чи в Європі хтось знає, "як виглядають рублі".

Водночас прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кро зазначив, що перехід на оплату в рублях за контрактами на постачання газу може призвести до зміни ціни палива.

"Якщо ми змінюємо умови контракту, то можна все наново обговорювати, зокрема й ціни. Для мене найголовніше, щоб ціни впали. Сьогодні ціни абсолютно відірвані від реальності, я радий, що Єврокомісія виступила з пропозиціями, зокрема щодо запровадження обмежень цін на газ", – заявив він.

Економічна правда