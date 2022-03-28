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Мосбіржа: акції падають, індекс знизився

Понеділок, 28 березня 2022, 15:05 - Ілля Колдомасов

На Мосбіржі після відкриття із можливістю торгувати усіма російськими паперами вартість акцій більшості компаній знизилася, а індекс біржі також просів.

Про це пише Інтерфакс.

За підсумками торгів індекс МосБіржі впав на 2,2%, індекс РТС – на 0,8%. Ціни більшості так званих "блакитних фішок" знизилися в межах 9,2%.

Лідерами падіння стали:

  • "Северсталь" (-9,2%), 
  • АФК "Система" (-7,6%), 
  • "РусГидро" (-7,2%), 
  • "ФСК ЕЭС" (-7,2%), 
  • "Интер РАО" (-6,7%), 
  • "Татнефть" (-6,4%).

Водночас подорожчали акції "ФосАгро" (+20,1%) та "Аерофлоту" (+3%).

За торгами було встановлено заборони, зокрема заборона коротких продажів, що не дозволяє трейдерам заробляти на падінні вартості паперів. Також були недоступні депозитарні розписки.

Нагадуємо:

Ринок акцій РФ завершив торги в п'ятницю відкатом. Індекс Мосбіржі впав на 3,7%, індекс РТС – на 2,7%.

Індекс Московської біржі за підсумками першого дня торгів після місячної перерви виріс на 4,43%. Індекс РТС закінчив день падінням, знизившись на 9,11%.

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