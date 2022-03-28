Мосбіржа: акції падають, індекс знизився
На Мосбіржі після відкриття із можливістю торгувати усіма російськими паперами вартість акцій більшості компаній знизилася, а індекс біржі також просів.
Про це пише Інтерфакс.
За підсумками торгів індекс МосБіржі впав на 2,2%, індекс РТС – на 0,8%. Ціни більшості так званих "блакитних фішок" знизилися в межах 9,2%.
Лідерами падіння стали:
- "Северсталь" (-9,2%),
- АФК "Система" (-7,6%),
- "РусГидро" (-7,2%),
- "ФСК ЕЭС" (-7,2%),
- "Интер РАО" (-6,7%),
- "Татнефть" (-6,4%).
Водночас подорожчали акції "ФосАгро" (+20,1%) та "Аерофлоту" (+3%).
За торгами було встановлено заборони, зокрема заборона коротких продажів, що не дозволяє трейдерам заробляти на падінні вартості паперів. Також були недоступні депозитарні розписки.
Нагадуємо:
Ринок акцій РФ завершив торги в п'ятницю відкатом. Індекс Мосбіржі впав на 3,7%, індекс РТС – на 2,7%.
Індекс Московської біржі за підсумками першого дня торгів після місячної перерви виріс на 4,43%. Індекс РТС закінчив день падінням, знизившись на 9,11%.
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