Мосбіржа: акції падають, індекс знизився

На Мосбіржі після відкриття із можливістю торгувати усіма російськими паперами вартість акцій більшості компаній знизилася, а індекс біржі також просів.

Про це пише Інтерфакс.

За підсумками торгів індекс МосБіржі впав на 2,2%, індекс РТС – на 0,8%. Ціни більшості так званих "блакитних фішок" знизилися в межах 9,2%.

Лідерами падіння стали:

"Северсталь" (-9,2%),

АФК "Система" (-7,6%),

"РусГидро" (-7,2%),

"ФСК ЕЭС" (-7,2%),

"Интер РАО" (-6,7%),

"Татнефть" (-6,4%).

Водночас подорожчали акції "ФосАгро" (+20,1%) та "Аерофлоту" (+3%).

За торгами було встановлено заборони, зокрема заборона коротких продажів, що не дозволяє трейдерам заробляти на падінні вартості паперів. Також були недоступні депозитарні розписки.

Нагадуємо:

Ринок акцій РФ завершив торги в п'ятницю відкатом. Індекс Мосбіржі впав на 3,7%, індекс РТС – на 2,7%.

Індекс Московської біржі за підсумками першого дня торгів після місячної перерви виріс на 4,43%. Індекс РТС закінчив день падінням, знизившись на 9,11%.