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Другий день на Мосбіржі був не такий райдужний: індекс упав, як і більшість компаній

П'ятниця, 25 березня 2022, 14:29 - Ілля Колдомасов

Ринок акцій РФ завершив торги у п'ятницю відкатом, індекс МосБіржі впав на –3,7%, індекс РТС на 2,7%.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Так, лідерами падіння стали:

  • "Аэрофлот" (-18,2%)
  • "Газпром" (-12,2%), 
  • "Северсталь" (-9,3%), 
  • "ММК" (-8%), ВТБ (-7,9%), 
  • "МТС" (-7,3%), 
  • "Интер РАО" (-7%), 

У той же час деякі компанії подорожчали, лідерами зростання стали:

  • "ФосАгро" (+9,5%), 
  • "НОВАТЭК" (+4,2%), 
  • "Сургутнефтегаз" (+1,5%), 
  • "Роснефть" (+1,4%).

Сумарний обсяг торгів акціями з розрахунку індексу Мосбіржі склав 49,17 млрд рублів.

Нагадуємо:

Індекс Московської біржі за підсумками першого дня торгів після місячної перерви виріс на 4,43%. Індекс РТС закінчив день падінням, знизившись на 9,11%.

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