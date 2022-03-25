Другий день на Мосбіржі був не такий райдужний: індекс упав, як і більшість компаній
П'ятниця, 25 березня 2022, 14:29 -
Ринок акцій РФ завершив торги у п'ятницю відкатом, індекс МосБіржі впав на –3,7%, індекс РТС на 2,7%.
Про це повідомляє Інтерфакс.
Так, лідерами падіння стали:
- "Аэрофлот" (-18,2%)
- "Газпром" (-12,2%),
- "Северсталь" (-9,3%),
- "ММК" (-8%), ВТБ (-7,9%),
- "МТС" (-7,3%),
- "Интер РАО" (-7%),
У той же час деякі компанії подорожчали, лідерами зростання стали:
- "ФосАгро" (+9,5%),
- "НОВАТЭК" (+4,2%),
- "Сургутнефтегаз" (+1,5%),
- "Роснефть" (+1,4%).
Сумарний обсяг торгів акціями з розрахунку індексу Мосбіржі склав 49,17 млрд рублів.
Нагадуємо:
Індекс Московської біржі за підсумками першого дня торгів після місячної перерви виріс на 4,43%. Індекс РТС закінчив день падінням, знизившись на 9,11%.
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