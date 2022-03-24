Мосбіржа відкрилася: її індекс зріс, як і деякі акції російських компаній

Індекс Московської біржі за підсумками першого дня торгів після місячної перерви виріс на 4,43%. Індекс РТС закінчив день падінням, знизившись на 9,11%.

Про це повідомляє Комерсант.

На торгах були доступні 33 найліквідніші папери. За вказаними паперами була заборона коротких продажів.Так, найбільше зростання показали:

"ФосАгро" (+26,62%);

"Татнефть" (+20,11%);

"Новатэк" (+18,48%);

ФСК ЕЭС (+17,96%);

"Сургутнефегаз" (+17,73%).

А лідерами падіння стали:

"Аэрофлот" (–16,44%);

Интер РАО (–6,94%);

"Транснефть" (–6,06%);

"Детский мир" (–5,55%);

ВТБ (–5,52%).

Нагадуємо:

Ранее Центробанк Росії вирішив відновити торги облігаціями федеральної позики (ОФЗ) 21 березня на Московській біржі.

Торги на російському фондовому ринку не проводять уже три тижні. За рішенням ЦБ Мосбіржа 28 лютого призупинила торгівлю цінними паперами після обвалу 24 лютого в день оголошення Росією війни проти України.