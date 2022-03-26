Повірили у себе: Мосбіржа проведе торги усіма російськими акціями

Центробанк вирішив, що до наступних торгів на Московській Біржі буде допущено російські акції, російські корпоративні регіональні та муніципальні облігації, а також іноземні акції.

Про це регулятор повідомив у соцмережах.

Раніше були доступні лише 33 найліквідніші папери. Як і в попередні дні на торги встановлені заборони, у тому числі заборона коротких продажів, що не дозволяє трейдерам заробляти на падінні вартості паперів.

Нагадуємо:

Ринок акцій РФ завершив торги у п'ятницю відкатом, індекс МосБіржі впав на –3,7%, індекс РТС на 2,7%.

Індекс Московської біржі за підсумками першого дня торгів після місячної перерви виріс на 4,43%. Індекс РТС закінчив день падінням, знизившись на 9,11%.