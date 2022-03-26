Як заблокувати морську торгівлю РФ

Російський військовий флот налічує близько 200 кораблів та 70 підводних човнів. Проте невійськовий флот Росії набагато більший – близько 3,5 тис кораблів. Як їх зупинити?

Деякі країни наразі планують закрити свої порти для російських кораблів. Проте комерційні компанії мають зробити перший крок та вже відмовитися їх обслуговувати – так само як багато інших компаній уже вирішили піти з російського ринку. Адже вести будь-який бізнес із терористичною державою – просто аморально.

Що саме можна зробити з флотом? Якщо коротко – зруйнувати ланцюжки постачання.

Кожному кораблю потрібні:

команда

пальне

продукти та інші запаси

запчастини

фрахт

навігаційні карти

страхування та сюрвейерні послуги

Давайте розглянемо кожну із цих складових.

Команда

Крюінгові компанії (компанії, які допомагають власникам та операторам суден найняти моряків) мають відмовитися обслуговувати російські кораблі та працювати з російськими моряками. Топ-10 крюінгових компаній за версією Lloyds виглядає так:

Наразі керівники найбільших крюінгових компаній просять не застосовувати санкції проти росіян: "…Разом ми просимо уряди продовжувати ставитися до моряків як до ключового персоналу та не скасовувати основні пільги, такі як полегшений доступ до віз та вакцин. В той час як санкції підвищили обмеження на рух персоналу, ми просимо не накладати додаткових обмежень на моряків…"

Однак, як ми писали раніше, санкції для росії мають бути якомога більшими, щоб росія припинила війну. А також слід пам’ятати, що кожен росіянин відповідальний за те, що їхня держава чинить в Україні.

Пальне

У кожному порту, де можлива заправка суден, є багато невеликих локальних бункеровочних компаній. Переконати їх усі не заправляти російські судна, мабуть, неможливо. Але було б добре, якби вони наслідували приклад грузинського капітана, який порадив російському кораблю скористатися веслами.

Продукти та інші споживчі товари

Існують сотні компаній, які постачають необхідні для функціонування екіпажу товари (ship chandlers). "Достукатися" до кожної з них нереально. Однак, є асоціації таких компаній – IMPA та ISSA. Вони можуть порекомендувати своїм членам не обслуговувати російські судна.

Запчастини

"Серцем" кожного корабля є головний двигун. Основні виробники судових двигунів у світі: MaK Caterpillar (відповідальний за морський напрям – Joseph E. Creed), Cummins (CEO – Tom Linebarger), MAN Diesel & Turbo (CEO: Dr. Uwe Lauber), Wartsila (CEO: Hakan Agnevall), ABC Diesel (CEO: Tim Berckmoes), Heinzmann (CEO: Christian Heinzmann), Hyundai (CEO: Kwon Oh-gap), Rolls Royce (відповідальний за виробництво двигунів: Andreas Schell), Woodward (відповідальний за виробництво двигунів: Sagar A. Patel), Yanmar (CEO: Takehito Yamaoka), Deutz (CEO: Frank Hiller), Daihatsu(President: Yoshinobu Hotta).

Якщо вони припинять постачати запчастини для двигунів, за певний час російські кораблі не зможуть працювати.

Фрахт

Фрахтові контракти укладаються через брокерів, які працюють на фрахтових біржах. Найбільша з них – це Baltic Exchange (CEO: Jeremy Penn, Board Chair: Mark Jackson). Ця біржа має заборонити операції з російським фрахтом. Інші візьмуть з неї приклад.

Навігаційні мапи

Мапи виробляють лише декілька компаній у світі: Furuno, JRC, Wartsila, C-map. Однак, головним постачальником даних для мап є компанія British Admiralty. Якщо вони припинять оновлення своїх карт для російських суден, останнім буде несолодко.

Страховка та нагляд

Варто звернутися до нижчевказаних 15 найбільших морських страхувальників щоб вони припинили страхувати російські вантажі (також наводимо їхні частки ринку):

Щоб отримати страховку, необхідно, щоб компанія-сюрвейер (surveyor) проінспектувала вантаж. На цьому ринку є кілька великих компаній, перерахованих нижче, та велика кількість малих сюрвейерів. Якщо переконати великі компанії не надавати послуги російським суднам, це значно знизить можливість останніх працювати.

Найбільші сюрвейери: SGS (у російському відділенні цієї компанії працює близько 5,5 тисяч осіб), Baltic Control, BSI, Eurogal, Crawford, Cunningham Lindsey.

Сюрвейери, які інспектують агропродукцію, як правило отримують акредитацію Лондонської асоціації торговців зерновими (GAFTA) або Лондонської асоціації торгівлі олійними (FOSFA). Ці асоціації мають скасувати акредитацію російських сюрвейерів.

Отже, найбільш реалістичним методом для зупинки російських кораблів є суспільний тиск на:

крюінгові компанії

асоціації ship chandlers

виробників двигунів

фрахтові біржі

найбільших морських страхувальників та сюрвейерів

Зразок листа компаніям, які все ще працюють у росії, можна знайти тут. Кожен із нас може зробити свій внесок у перемогу – наприклад, написати листа до компанії, яка все ще підтримує російську військову машину.

Михайло Юдін, фахівець з міжнародної торгівлі

Cтаття надана Voxukraine