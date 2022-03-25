Новий міністр агрополітики розповів про пріоритети роботи
Новопризначений Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський окреслив ключові пріоритети на найближчий час, це посівна та налагодження логістики експорту зерна.
Про це повідомляє Урядовий портал.
За його словами в Україні існують запаси зерна, які були передбачені на експорт — у грошовому еквіваленті це складає близько 7,5 млрд доларів США.
"Порти обмежили. Раніше ми в місяць вивозили 4-5 млн тонн сільськогосподарської продукції, зерна, продуктів переробки через порти. Зараз — лише декілька тисяч тонн через західні кордони. Дуже важливо це налагодити. Очевидно, відмінусувавши ті запаси, які потрібні країні", — зазначив Микола Сольський.
Адже, за його словами, ці кошти від експорту потрібні аграріям для оплати оренди, на зарплати та посівну.
Нагадуємо:
Верховна Рада на засіданні 24 березня призначила нардепа від "Слуги народу" Миколу Сольського міністром агрополітики.
Міністр аграрної політики Роман Лещенко в середу подав заяву про відставку.
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