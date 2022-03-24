Рада призначила нардепа Сольського новим міністром агрополітики
Четвер, 24 березня 2022, 15:11
Верховна Рада на засіданні 24 березня призначила нардепа від "Слуги народу" Миколу Сольського міністром агрополітики.
Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк.
Таким чином, ВРУ звільнила вже колишнього міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка з посади. "За" проголосував 321 депутат.
Дотепер Сольський очолював комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики. Його призначення на посаду міністра підтримали 294 нардепи.
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