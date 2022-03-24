Всі розділи
Укр / Рус

Рада призначила нардепа Сольського новим міністром агрополітики

Четвер, 24 березня 2022, 15:11

Верховна Рада на засіданні 24 березня призначила нардепа від "Слуги народу" Миколу Сольського міністром агрополітики.

Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк.

Таким чином, ВРУ звільнила вже колишнього міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка з посади. "За" проголосував 321 депутат.

Дотепер Сольський очолював комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики. Його призначення на посаду міністра підтримали 294 нардепи.




Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті