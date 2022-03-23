Міністр агрополітики Лещенко подав у відставку

Роман Лещенко

Міністр аграрної політики Роман Лещенко подав заяву про власну відставку.

Про це повідомили низка ЗМІ, сам Лещенко підтвердив ЕП цю інформацію.

Інформації про причини відставки поки що немає. За даними ЕП? про це він оголосив ввечері співробітникам.

Після голосування у Верховній Раді за відставку обов'язки міністра покладуть на його першого заступника Тараса Висоцького.