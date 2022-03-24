Ексглава Мінагро Лещенко пішов у відставку через важку спадкову хворобу
Ексміністр агрополітики Роман Лещенко заявив, що пішов з посади через важку спадкову хворобу, через яку стан його здоров'я погіршується.
Про це він написав у Facebook.
"Команда Мінагрополітики зробила все, щоб перевести Агро на рейки воєнного часу – сьогодні цей потяг, який гарантує нашій державі продовольчу безпеку, їде так, як треба.
Ми маємо запаси продовольства на найближчі два роки. Ми підготувалися до посівної, яка стане найважливішою в історії України, щоб у цьому році зібрати врожай на десятки мільйонів тонн. Ми робимо все, щоб аграрії були забезпечені найнеобхіднішим – технікою, обладнанням, добривами, насінням.
... Але зараз я веду війну не тільки з нашим спільним ворогом, але й з важкою спадковою хворобою. Вона не має прописки, через неї стан мого здоров’я постійно погіршується. Тому я змушений залишити посаду міністра агрополітики – з важким серцем, але зі щирою вірою у відновлене Міністерство аграрної політики та продовольства України", - пояснив Лещенко.
Він додав, що "залишається в Україні та з Україною".
Також він побажав новому міністру Миколі Сольському "сил та фахової реалізації".
Нагадуємо:
Міністр аграрної політики Роман Лещенко у середу подав заяву про власну відставку.
Верховна Рада на засіданні 24 березня призначила нардепа від "Слуги народу" Миколу Сольського міністром агрополітики.
Економічна правда
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