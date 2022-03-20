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"Уральські авіалінії" відправляють співробітників і пілотів у простій

Неділя, 20 березня 2022, 15:37

Російська авіакомпанія "Уральські авіалінії" відправить частину співробітників, включаючи пілотів і бортпровідників, у вимушений простій через обмеження на міжнародні рейси та використання літаків.

Про це пише РБК.

Таким чином компанія прагне знизити витрати, щоб продовжувати роботу, пише видання з посиланням на копію наказу голови компанії Сергія Скуратова.

Справжність документа підтвердив представник "Уральських авіаліній", відмовившись від подальших коментарів.

Причиною назвали "складну геополітичну ситуацію", закриття повітряного простору країн Європи, тимчасовий режим використання повітряного простору на півдні Росії та обмеження на використання літаків.

ЄС 27 лютого повністю закрив небо для російських літаків. Так само вчинили США, Великобританія, Швейцарія та деякі інші держави.

"Уральські авіалінії", зокрема, вже призупинили польоти до Азербайджану, Вірменії, Туреччини, Ізраїлю, Таїланду, ОАЕ, Єгипту, Казахстану.

Економічна правда

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