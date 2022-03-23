Росія вкрала лізингових літаків на 20 мільярдів доларів

РФ відмовляється повертати західним лізингодавцям понад 500 літаків на суму 20 мільярдів доларів.

Про це заявив міністр транспорту РФ Віталій Савельєв, повідомляє російське ТАСС.

"Ми залишили відразу весь парк. У нас в Росії зареєстровано і мають сертифікат льотної придатності 111 авіакомпаній", – заявив він.

За словами посадовця, російський уряд ще "має визначитися", що робити авіакомпаніям, яких змусили залишити літаки попри вимогу лізингодавців повернути їх. Там думають – викупати вкрадені літаки, чи ні.

Він зазначив, що лізингодавці не хочуть продавати літаки російським авіакомпаніям, але при цьому лізингові платежі вони повинні продовжувати платити.

"Такі переговори компанії намагаються вести, але поки що безрезультатно. Вже запити надійшли на понад 500 наших літаків іноземного виробництва . Вони [лізингодавці] не зможуть їх перепродати", – заявив Савельєв.

Нагадуємо:

Влада Європейського Союзу ухвалила рішення про повну заборону на постачання та лізинг літаків, вертольотів та іншої авіатехніки до РФ, а також їх страхування та техобслуговування.

14 березня президент РФ Путін підписав закон, що дозволяє за рішенням уряду країни реєструвати права на іноземні літаки, які перебувають у лізингу російських компаній. Ініціатива спрямована на збереження парку іноземних повітряних суден російських перевізників.

Міністр транспорту РФ Віталій Савельєв визнав, що рішення Росії не віддавати лізингові літаки на вимогу власників є крадіжкою.

Економічна правда