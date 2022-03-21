Заводи Метінвеста у Маріуполі та Запоріжжі законсервували, решта в Україні працюють

Підприємства групи Метінвест Ріната Ахметова у Маріуполі знаходяться у режимі гарячої консервації, гірничозбагачувальні комбінати працюють далі.

Про це група повідомила у коментарі ЕП.

А саме, у режимі гарячої консервації знаходяться Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча,

"Запоріжсталь", "Запоріжкокс", а "Запоріжвогнетрив" – в режимі тимчасової консервації технологічного обладнання.

Авдіївський коксохімічний завод зазнав масованого обстрілу, проте наразі працює у режимі часткової консервації.

Щодо "Азовсталі", яка зазнала обстрілів, "наразі повністю встановити ступінь пошкоджень неможливо". Раніше гендиректор заводу повідомив, що завод було поступово зупинено з початком російського вторгнення 24 лютого.

ГЗК та інші підприємства групи працюють в штатному режимі, зарплати співробітникам виплачуються повністю. Зокрема, комбінат "Каметсталь" у Кам'янському, "Покровськвугілля" у Покровську та Північний, Центральний та Інгулецький ГЗК.

Нагадуємо:

В меткомбінат Азовсталь групи Метінвест Ріната Ахметова влучило два снаряди, але говорити про те, що комбінат зупинено назавжди, ще зарано.

Раніше заступник міського голови Маріуполя Сергій Орлов заявив, що жоден місцевий завод не працює, а завод групи Метінвест "Азовсталь" розбомблений.



