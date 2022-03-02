Вартість російських компаній, які торгуються на Лондонській біржі, впала на 570 мільярдів доларів

За останні 2 тижні вартість акцій найбільших російських компаній, які торгуються на Лондонській фондовій біржі, впала на 98%. Капіталізація компаній зменшилася сумарно на 570 млрд доларів.

Про це свідчать підрахунки Bloomberg.

Так, індекс Dow Jones Russia GDR, до якого входять 23 цінних паперів великих російських компаній, впав на 98% за останні 2 тижні. Сумарна вартість таких компаній, як "Газпром", "Сбєрбанк" та "Роснєфть" впала на 572 млрд доларів.

Зокрема, акції "Газпрому" скоротилися на 98%, металургійної компанії "Сєвєрсталь" — на майже 100%, акції "Роснєфті" — на 65%, а "Лукойла" — на 98%.

Торги на російських фондових біржах наразі не відбуваються взагалі. Їх призупинив російський центробанк.

Раніше Сбербанк оголосив про вихід з європейського ринку, його акції подешевшали до 1 цента.

Економічна правда