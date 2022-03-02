Танкери з російським СПГ скасовують свої заходи до британських портів

Танкер "Федор Літке", який пливе під кіпрським прапором, скасував свій захід до британського порту попри те, що заборона на відвідини британських портів стосується виключно російських кораблів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначає видання, танкер перевозив до Британії скраплений природний газ (СПГ) з російського Ямалу.

Раніше міністр транспорту Британії закликав місцеві порти не надавати доступу до будь-яких суден під російським прапором. Ця заборона не поширювалася на кораблі, які перевозять товари з або до Росії. Попри це, кіпрський "Федор Літке" вирішив скасувати свій захід до британського порту.

Крім "Федор Літке" ще щонайменше 6 інших танкерів, які прямують з Росії до Північної Європи, просигналили за подальшими вказівками. Це означає, що вони просять своїх операторів вказати точне місце доставки вантажу.

Напередодні стало відомо про стрімке падіння попиту на російську нафту. Найбільші споживачі російської нафти бойкотують її та фактично піддали санкціям в індивідуальному порядку.

Економічна правда