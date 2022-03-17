У РФ дозволили "місцевим умільцям" ремонтувати Boeing та Airbus

Росавіація видала сертифікат провайдеру Аерофлоту з технічного обслуговування та ремонту повітряних суден для виконання технічного обслуговування літаків Boeing та Airbus.

Про це повідомив Аерофлот у соцмережах.

Там заявили, що отримання цього сертифіката дозволяє виконувати оперативне та періодичне технічне обслуговування літаків західного виробництва, зареєстрованих у російському реєстрі, та забезпечувати підтримку льотної придатності всього повітряного флоту Аерофлоту.

Зокрема йдеться про Boeing 737NG, Boeing 777, Boeing 747-400, Airbus A320 Family та Airbus A350.

Нагадуємо:

Агентство з авіаційної безпеки Євросоюзу (EASA) призупинило дію ліцензій десятків російських авіаперевізників, у тому числі на продукцію, запчастини та прилади, тренувальні центри тощо.

У компанії "Уральські авіалінії" заявили, що без зупинки флоту та розбору літаків на запчастини судна зможуть безпечно літати лише 2-3 місяці.

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, яким дозволив російським авіакомпаніям експлуатувати іноземні літаки, що знаходяться в лізингу, без іноземного сертифікату.

Раніше в авіаційному агентстві ООН заявили, що будь-яка подвійна реєстрація іноземних літаків, орендованих російськими перевізниками, суперечитиме положенням ключової угоди, в якій викладаються основні засади глобальної авіації.