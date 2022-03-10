Будут летать только 2-3 месяца: из-за санкций оккупанты ищут запчасти для самолетов

В компании Уральские авиалинии заявили, что без остановки флота и разбора самолетов на запчасти судна смогут безопасно летать только 2-3 месяца.

Об этом сказал технический директор перевозчика Игорь Пиддубный, передает РИА.

Поддубный отметил, что перевозчик видит возможности поставки деталей через другие страны.

По словам начальника управления поддержки летной годности воздушных судов Росавиации Валерия Кудинова, Китай не сможет помочь России с запчастями. Теперь в ведомстве рассматривают возможности поставки через Турцию или Индию.

Ранее Евросоюз ввел санкции против российских авиакомпаний, которыми запретил поставки самолетов и комплектующих. Компании Boeing и Airbus отключили российские самолеты от технической документации, которая через несколько месяцев сделает полеты нелегальными.

Лизингодатели требуют возвращать свои самолеты из России. Из-за риска ареста судов российским авиакомпаниям рекомендовали временно приостановить полеты за границу. Только на балансе "Уральских авиалиний" находится 54 лизинговых лайнера Airbus.

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