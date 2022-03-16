Російський "КАМАЗ" може втратити 40% виробництва – вчора від потрапив під санкції ЄС

Російський автовиробник "КАМАЗ" через проблеми з поставками комплектуючих може втратити 40% виробництва.

Про це заявив голова Татарствану Рустам Мініханнов, повідомляє Інтерфакс.

"І близько 15 тисяч працівників заводу будуть змушені перейти в режим простою до вирішення питання з постачанням комплектуючих", – сказав він.

Днем раніше компанія потрапила до санкційного списку Євросоюзу разом із ще 11 компаніями з оборонного комплексу агресора, а також найбільшими нафтовими компаніями РФ.

Компанія займається виробництвом вантажівок, автобусів та двигунів, і на 49,9% належить російському державному підприємству Ростєх (теж під санкціями ЄС з 15 березня).

Нагадуємо:

Російський "АвтоВАЗ" з 16 березня підвищив ціни на всі моделі Lada вдруге за березень у середньому на 7%.