Російський "КАМАЗ" може втратити 40% виробництва – вчора від потрапив під санкції ЄС
Російський автовиробник "КАМАЗ" через проблеми з поставками комплектуючих може втратити 40% виробництва.
Про це заявив голова Татарствану Рустам Мініханнов, повідомляє Інтерфакс.
"І близько 15 тисяч працівників заводу будуть змушені перейти в режим простою до вирішення питання з постачанням комплектуючих", – сказав він.
Днем раніше компанія потрапила до санкційного списку Євросоюзу разом із ще 11 компаніями з оборонного комплексу агресора, а також найбільшими нафтовими компаніями РФ.
Компанія займається виробництвом вантажівок, автобусів та двигунів, і на 49,9% належить російському державному підприємству Ростєх (теж під санкціями ЄС з 15 березня).
Нагадуємо:
Російський "АвтоВАЗ" з 16 березня підвищив ціни на всі моделі Lada вдруге за березень у середньому на 7%.
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